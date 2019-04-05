الاشتباكات تشتد بين الفرقاء جنوب العاصمة الليبية طرابلس

أكد مصدر خاص لـ قناة RT أن اشتباكات عنيفة تدور في منطقة وادي الهيرة جنوب مدينة العزيزية، بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي، وأخرى للجيش الوطني الليبي.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات العنيفة اندلعت بعد وصول تعزيزات من طرابلس للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن هذه القوات تضم تشكيلات عسكرية من الزنتان ومن غريان، إضافة إلى ثوار طرابلس والنواصي.

ولفت المصدر إلى أن قوات المجلس الرئاسي تتمركز داخل مدينة العزيزية الاستراتيجية داخل الأحياء والشوارع، مضيفا أن المنطقة تحت سيطرة وحدات تابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ عام 2017.

وكان مراسلنا في ليبيا قد أفاد في وقت سابق بأن اشتباكات عنيفة نشبت في منطقة العزيزية جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات تابعة للجيش الوطني وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني.

وفي السياق ذاته تحدثت مواقع إخبارية مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني عن دخول الكتيبتين 519 و308 التابعتين لمدينة اجدابيا إلى منطقة العزيزية.

وأفادت هذه المصادر أيضا بمقتل جندي واحد وإصابة 6 آخرين تابعين للكتيبة 166 في اشتباك نشب أمس قرب منطقة العزيزية.

المصدر: RT