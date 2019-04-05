مراسلنا: اشتباكات عنيفة في منطقة العزيزية قرب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش وقوات المجلس الرئاسي
Reuters
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أفاد مراسلنا في ليبيا بأن اشتباكات عنيفة نشبت في منطقة العزيزية جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات تابعة للجيش الوطني وأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني.
وكانت مواقع إخبارية مقربة من القيادة العامة للجيش الوطني أفادت في وقت سابق بدخول الكتيبتين 519 و308 التابعتين لمدينة اجدابيا إلى منطقة العزيزية.
وأفادت هذه المصادر أيضا بمقتل جندي واحد وإصابة 6 آخرين تابعين للكتيبة 166 في اشتباك نشب أمس قرب منطقة العزيزية.
المصدر: RT
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