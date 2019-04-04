بريطانيا تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد الأخير في ليبيا

طالبت بريطانيا مساء الخميس، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد الأخير في ليبيا.

ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي قوله إن مجلس الأمن سيعقد، يوم الجمعة، لقاء مغلقا حول هذا الموضوع.

وعلم في وقت سابق اليوم الخميس أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعطى أوامر لقواته بالتقدم إلى العاصمة طرابلس، (مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا) بهدف تحريرها من "الجماعات الإرهابية".

وفي وقت سابق أيضا، أوضح مصدر في الجيش الوطني الليبي أن قواته أصبحت الآن "في ضواحي العاصمة طرابلس".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالات