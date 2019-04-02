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الشرطة الإيرانية تضبط 17.5 طن من المخدرات

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الشرطة الإيرانية تضبط 17.5 طن من المخدرات
Reuters Caren Firouz
مكافحة المخدرات في إيران - أرشيف
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أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران، أن القوات الأمنية ضبطت 17.5 طن من مختلف أنواع المخدرات في البلاد خلال أقل من أسبوعين.

وقال العميد مسعود زاهديان: "فيما يتعلق بشأن كشف وضبط المخدرات في أيام أعياد النوروز، كشفنا عن 17.5 طن من مختلف أنواع المخدرات في عموم البلاد".

وأضاف: "هذا الحجم من المخدرات كشف عنه خلال الفترة بين 21 مارس وحتى الثاني من أبريل 2019.. هذه المخدرات المضبوطة شملت مختلف الأنواع بما فيها الأفيون والكريستال والحشيش".

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وإيران واحدة من الدول التي تعمل لمكافحة المخدرات، نظرا لحدودها المشتركة مع أفغانستان، التي تنتج فيها النسبة الأكبر من الأفيون في العالم.

المصدر: فارس نيوز

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