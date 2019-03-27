أدانت باكستان قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التعامل مع هذا الوضع وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد "تنضم إلى المجتمع الدولي، معربة عن رفضها التام واستنكارها لقرار إدارة الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية".

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وتابعت الوزارة أن هذا القرار الأمريكي يمثل "مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة"، محذرة من إمكانية أن تكون لهذه الخطوة "آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة".

ودعت الخارجية الباكستانية مجلس الأمن الدولي إلى "إدراك الوضع واتخاذ الخطوات وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

ويوم الاثنين الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يقضي باعتراف الولايات المتحدة بسيادة دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان، التي احتلتها الدولة العبرية أثناء حرب يونيو 1967 ثم ضمتها إلى أراضيها، أواخر 1981، وفقا لـ"قانون الجولان" الذي اعتبره مجلس الأمن الدولي لاغيا.

ولاقى القرار الأمريكي انتقادات واسعة على المستوى الدولي. ودعت دمشق إلى انعقاد مجلس الأمن للنظر في خطوة البيت الأبيض التي وصفتها بالعدوان على سيادة سوريا.

من جهته، برر ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، خطوة بلاده، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك سلام باتفاق لا يمكنه تلبية الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان".

المصدر: وكالات