 
مباشر

موسكو تربط قرار ترامب بشأن الجولان بـ"صفقة القرن" المزعومة

أخبار العالم العربي

موسكو تربط قرار ترامب بشأن الجولان بـ
Sputnik
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmx4

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل قد يكون مقدمة لإعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وفي حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية قالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "لسنا سوى في بداية حصولنا على ردود الاتحاد الأوروبي الذي يبدو مصدوما بعض الشيء بما يفعله شركاؤه في الناتو بالقانون الدولي وتصرفاتهم في المنطقة مباشرة.

إقرأ المزيد
مندوبو فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وبولندا في الأمم المتحدة يصدرون بيانا مشتركا حول الجولان
الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن تصدر بيانا مشتركا يرفض قرار ترامب حول الجولان

وتابعت: "لم نبدأ بعد في مناقشة المفاجأة الرئيسة، ألا وهي صفقة القرن المزعومة التي تعد بها واشنطن. وربما الحديث يدور عن مقدمة لهذه المفاجأة الموعودة لجميعنا".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأثار قارا الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة على المستوى الدولي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر: البداية مذبحة نيوزيلندا.. وبعدها كثير من التعاطف ومن الوعيد أيضا..