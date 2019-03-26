موسكو تربط قرار ترامب بشأن الجولان بـ"صفقة القرن" المزعومة

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل قد يكون مقدمة لإعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وفي حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية قالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "لسنا سوى في بداية حصولنا على ردود الاتحاد الأوروبي الذي يبدو مصدوما بعض الشيء بما يفعله شركاؤه في الناتو بالقانون الدولي وتصرفاتهم في المنطقة مباشرة.

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وتابعت: "لم نبدأ بعد في مناقشة المفاجأة الرئيسة، ألا وهي صفقة القرن المزعومة التي تعد بها واشنطن. وربما الحديث يدور عن مقدمة لهذه المفاجأة الموعودة لجميعنا".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأثار قارا الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة على المستوى الدولي.

المصدر: تاس