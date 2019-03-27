مقتل 25 شخصا جراء الفيضانات في إيران

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيفاندي، عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ 3 أيام إلى 25 شخصا.

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ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى محافظة كلستان للاطلاع على الأوضاع بعد الكارثة التي حلت بالبلاد، فيما تستمر عمليات تصريف المياه لتقديم الدعم للمتضررين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، أن عدد ضحايا السيول الجارفة في مدينة شيراز، جنوبي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا و 94 مصابا.

وشهدت أغلب المحافظات الإيرانية يوم الاثنين، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن خسائر بشرية، بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

المصدر: RT