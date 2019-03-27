 
مباشر

مقتل 25 شخصا جراء الفيضانات في إيران

أخبار العالم

مقتل 25 شخصا جراء الفيضانات في إيران
RT
قتلى وجرحى وخسائر ضخمة في إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ln08

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني علي أصغر بيفاندي، عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ 3 أيام إلى 25 شخصا.

إقرأ المزيد
قائد الحرس الثوري الإيراني يتفقد المناطق المنكوبة جراء السيول

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إلى محافظة كلستان للاطلاع على الأوضاع بعد الكارثة التي حلت بالبلاد، فيما تستمر عمليات تصريف المياه لتقديم الدعم للمتضررين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، أن عدد ضحايا السيول الجارفة في مدينة شيراز، جنوبي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا و 94 مصابا.

وشهدت أغلب المحافظات الإيرانية يوم الاثنين، سيولا جارفة نتيجة هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن خسائر بشرية، بالإضافة إلى خسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا