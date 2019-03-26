وصل القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إلى محافظة كلستان شمال البلاد، للاطلاع عن كثب على الأوضاع ومتابعة عمليات إغاثة المنكوبين بالسيول بالمحافظة.

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وتوجه قائد الحرس الثوري فور وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى المناطق المنكوبة بالسيول في المحافظة، لمعاينة الأضرار ومتابعة الخطوات المتخذة لإغاثة ومساعدة المواطنين هناك.

وأمر جعفري فرق الحرس الثوري بالمحافظات بالإسراع في إيصال التجهيزات، التي يحتاجها المواطنون، المتضررون من السيول، التي شهدتها المدينة.

ويتزامن ذلك مع إشراف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على اجتماع في طهران، لخلية إدارة الأزمات لبحث عواقب الفيضانات، التي تجتاح مناطق عدة من البلاد.

ودعا روحاني كلا من الجيش والحرس الثوري إلى العمل على تجنيب المواطنين مخاطر الكارثة والمساعدة في تصريف مياه الفيضانات، التي تهدد التجمعات السكنية.

وأعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا السيول الجارفة في مدينة شيراز، جنوبي البلاد ارتفع إلى 18 قتيلا و 94 مصابا.

المصدر: RT