"القناة الإسرائيلية الثانية": نتنياهو يقرر إلغاء عودته لإسرائيل وعدم قطع زيارته لواشنطن

قالت القناة الإسرائيلية الثانية، يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إلغاء عودته لإسرائيل وعدم قطع زيارته لواشنطن.

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من جهته نفى مكتب نتنياهو في تصريح لـRT أن يكون رئيس الوزراء قد عدل عن قراره بعدم قطع الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق يوم الاثنين بأنه ينوي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب حادث سقوط صاروخ بالقرب من تل أبيب صباح اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو: "أنهيت مشاورات أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي"، وأضاف أنه وفي ضوء التطورات الأمنية قررت قطع زيارتي إلى الولايات المتحدة.

على ضوء الأحداث الأمنية قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 25 марта 2019 г.

وكان نتنياهو قد أكد أنه سيتوجه فورا إلى إسرائيل بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لإدارة العمليات عن كثب، واصفا سقوط الصاروخ بالقرب من تل أبيب بأنه "اعتداء إجرامي".

تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على قيام إرهابيين فلسطينيين بإطلاق صاروخ على دولة إسرائيل من قطاع غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/lb81TCSiGx — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 25 марта 2019 г.

هذا، وشن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين غارات على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب زعمت الأخيرة أن حركة حماس كانت وراء إطلاقه.

جدير بالذكر أن مصر نجحت في ساعات الليل الأخيرة من يوم الاثنين 25 مارس في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، علما أن العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي استمرت 5 ساعات.

المصدر: وكالات