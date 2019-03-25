 
مباشر

مصر تنجح في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مصر تنجح في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
Reuters / Suhaib Salem
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmr7

نجحت مصر في ساعات الليل الأخيرة من يوم الاثنين 25 مارس في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

واستمرت العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي مسبقا، 5 ساعات، أعلنت فيها تل أبيب عن تدمير العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ على منزل في تل أبيب زعمت الأخيرة أن حركة حماس كانت وراء إطلاقه.

قال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الاثنين، إن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت "قناة الأقصى"، نقلا عن مصادر لم تذكرها بأن، الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية تكللت بالنجاح.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر من غرفة العمليات المشتركة أنها استهدفت مواقع سديروت ونتيفوت في إسرائيل برشقات صاروخية، وذلك ردا على استهداف المقرات والمنشآت المدنية.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 7 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة منها 5 إصابات شمال قطاع غزة وإصابتان بغزة جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا