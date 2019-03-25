البيت الأبيض: ترامب لا يمانع في نشر تقرير المحقق مولر بالكامل

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمانع في نشر التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت سارة ساندرز المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية في تصريح لشبكة "إن بي سي"، "لا أعتقد أن الرئيس لديه أي مشكلة في ذلك".

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وأضافت ساندرز "سيكون أكثر من سعيد لنشر أي من هذه الأمور لأنه يعرف تماما ما حصل وما لم يحصل.. والآن بصراحة باتت أمريكا كلها تعرف".

وأفاد الملخص، الذي قدمه وزير العدل وليام بار عن التقرير النهائي للمحقق مولر، بأن حملة ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات 2016.

وتعد النتيجة التي خلص إليها مولر ضربة قوية للديمقراطيين الذين كانوا يأملون في أن يدعم تقرير مولر سلسلة التحقيقات التي يريدون إجراءها في تعاملات ترامب.

ودعا ديمقراطيون على الفور إلى نشر تقرير المحقق مولر كاملا، مشيرين إلى أنه لا يبرئ الرئيس من مسألة إعاقة سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي تجري بشأن حملته الانتخابية.

جدير بالذكر أن الديمقراطيين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2018، واستخدموا تلك السلطة منذ يناير لعقد جلسات ساخنة للجنتي القضاء والمراقبة في المجلس.

المصدر: أ ف ب