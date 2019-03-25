محامي ترامب: تقرير مولر أفضل مما توقعت

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 أكثر إيجابية مما توقع.

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وأكد جولياني اليوم الاثنين "التقرير أفضل مما توقعت"، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا بيانا بهذا الشأن.

ووفقا لملخص للتقرير الذي نشره وزير العدل الأمريكي وليام بار، فإن مولر لم يجد دليلا يثبت أن حملة ترامب تواطأت مع روسيا في انتخابات 2016 أو أن الرئيس سعى لعرقلة العدالة، لكن التقرير لم يؤكد براءة ترامب.

وقال مولر إنه سيترك لوزير العدل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، اعتبر الرئيس الأمريكي أن نتائج عمل المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي أكدت "براءته الكاملة".

المصدر: رويترز