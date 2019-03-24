ترامب: تحقيق مولر برأ ساحتي تماما!

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نتائج عمل المحقق الخاص في قضية "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية عام 2016، روبرت مولر، أكدت براءته "الكاملة".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، مساء الأحد: "لا تواطؤ ولا عرقلة (للتحقيق) بل براءة تامة وكاملة. حافظوا على أمريكا دولة عظمى!".

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب الإعلان عن نتائج تحقيق مولر، وصف ترامب الاتهامات الموجهة إليه من قبل الديمقراطيين بغير الشرعية، معربا عن أمله بالرد عليهم بالمثل.

إقرأ المزيد

وقال ترامب: "من المخجل أن بلادنا أجبرت على المرور عبر ذلك. من المخجل أن رئيسكم أجبر على المرور عبر ذلك. وهذا بدأ حتى قبل انتخابي، وبدأ بطريقة غير شرعية".

وقال إن الاتهامات الموجهة إليه بالتواطؤ مع روسيا "هي أكثر ما أضحكه" في حياته، فيما أردف: "آمل في أن يهتم أحد ما بالجانب الآخر".

وفي وقت سابق من الأحد ذكر المدعي العام الأمريكي، ويليام بار، في رسالة وزعها بين أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام وتشمل خلاصة التحقيق الذي أنجزه مولر هذا الأسبوع أن "المحقق الخاص لم يرصد أن أيا من المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين في الحملة الانتخابية لترامب دخلوا في تواطؤ مع الحكومة الروسية أو نسقوا معها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016".

المصدر: وكالات