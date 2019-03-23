ترامب لشباب الإنترنت: فكروا جيدا وإلا ستقتلون!

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كل من يفكر بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذلك المغرر بهم بدعايته في الإنترنت من الموت قتلا.

وقال ترامب، في بيان صدر عنه اليوم السبت ونشره البيت الأبيض، للإعلان عن "تحرير الولايات المتحدة لكل أراضي العراق وسوريا" التي كان يسيطر عليها التنظيم: "لكل الشباب في الإنترنت الذين يصدقون دعاية داعش، إنكم ستقتلون حال انضمامكم إليه".

ونصح الرئيس الأمريكي الشباب أن يفكروا مليا "في عيش حياة رغيدة" بدل الاهتمام بالدعاية المتطرفة لـ"داعش".

وأردف ترامب متعهدا: "إننا سنبقى ملتزمين باليقظة في مواجهة داعش من خلال تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب للقتال ضد التنظيم حتى هزيمته النهائية أينما تواجد التنظيم. الولايات المتحدة ستحمي المصالح الأمريكية عند الضرورة في كل زمان ومكان. إننا سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لدحر الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بشكل كامل".

ووجه ترامب تحذيرا مماثلا أمس الجمعة عبر "تويتر"، حين قال: "داعش يستخدم الإنترنت تقريبا بصورة أفضل من الجميع، لكن لكل المتأثرين بدعايته، أؤكد أنه تم ضربه بشكل موجع على كل المستويات".

وتابع ترامب: "لا شيء لدى الدواعش ما يمكن الإعجاب به، وهم دائما سيحاولون عرض بصيص آمال فاسقة، لكنهم فاشلون وهم بالكاد يتنفسون. فكروا قبل أن تدمروا حياتكم وحياة عائلاتكم!".

....There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2019 г.

....There is nothing to admire about them, they will always try to show a glimmer of vicious hope, but they are losers and barely breathing. Think about that before you destroy your lives and the lives of your family! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 марта 2019 г.

المصدر: RT