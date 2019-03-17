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أسترالي يتضامن مع المسلمين على طريقته الخاصة!

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أسترالي يتضامن مع المسلمين على طريقته الخاصة!
Marty MELVILLE / AFP
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عبر مواطن أسترالي عن تضامنه مع المسلمين إثر الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، ونشر فيديو يسجل سماعه الأذان داخل منزله.

ويسمع في مقطع الفيديو الذي نشره المواطن Lach‏ على "تويتر"، صوت الأذان تزامنا مع غروب الشمس، وعلق بالقول: "أعيش في أستراليا وأقف مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، أردت أن أدعو إلى الصلاة في المنزل عند غروب الشمس".

وأشار المواطن الأسترالي إلى أن هذه هي طريقته المباشرة لتعبيره عن تضامنه مع المسلمين.

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جدير بالذكر أن مدينة كرايست تشيرش قد شهدت هجوما إرهابيا بإطلاق نار على مسجدين أودى بحياة 50 شخصا.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل، المتهم الرئيس في القضية.

المصدر: "تويتر"

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