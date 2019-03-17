أسترالي يتضامن مع المسلمين على طريقته الخاصة!

عبر مواطن أسترالي عن تضامنه مع المسلمين إثر الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، ونشر فيديو يسجل سماعه الأذان داخل منزله.

ويسمع في مقطع الفيديو الذي نشره المواطن Lach‏ على "تويتر"، صوت الأذان تزامنا مع غروب الشمس، وعلق بالقول: "أعيش في أستراليا وأقف مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، أردت أن أدعو إلى الصلاة في المنزل عند غروب الشمس".

I live in country Australia and stand with #Muslims around the world. As I thought about #ChristchurchAttack I wanted to play the call to prayer at home at sunset. I’m not religious so hope that is not disrespectful. It is my gesture of solidarity. pic.twitter.com/cBmfjWKW0q — Lach (@lachdrummond) ١٥ مارس ٢٠١٩

وأشار المواطن الأسترالي إلى أن هذه هي طريقته المباشرة لتعبيره عن تضامنه مع المسلمين.

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جدير بالذكر أن مدينة كرايست تشيرش قد شهدت هجوما إرهابيا بإطلاق نار على مسجدين أودى بحياة 50 شخصا.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل، المتهم الرئيس في القضية.

المصدر: "تويتر"