الضابطة المسلمة الأرفع رتبة في شرطة نيوزيلندا توجه رسالة مؤثرة

واست نائلة حسن قائدة شرطة نيوزيلندا ذوي ضحايا مذبحة المسجدين بكلمة مؤثرة، أعربت فيها عن عميق حزنها لهذا المصاب وما خلفه من مصابين وقتلى.

واستهلت حسن كلمتها أمام حشد من المسلمين في أوكلاند، بتحية الإسلام وقالت: "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأكدت حسن، وهي صاحبة الرتبة الأعلى في شرطة بلادها أنها مسلمة وفخورة بإسلامها، لافتة إلى أنها كشرطية صدمت بهذا الاعتداء الذي راح ضحيته 50 قتيلا، وسقط فيه عشرات المصابين.

وأضافت أن الشرطة "لا تدخر سعيا، وستقوم بكل ما في وسعها".

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وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش أمس السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 50 شخصا، مؤكدا اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف حتى الـ5 من أبريل، المتهم الرئيس في القضية.

المصدر: الشرطة النيوزلندية