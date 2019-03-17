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رئيسة الوزراء النيوزيلندية: منفذ الهجوم سيحاكم في نيوزيلندا ولن يسلم إلى أستراليا

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رئيسة الوزراء النيوزيلندية: منفذ الهجوم سيحاكم في نيوزيلندا ولن يسلم إلى أستراليا
AFP
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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الأحد إن منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيريش سيحاكم في نيوزيلندا ولن يسلم إلى أستراليا.

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وأضافت في مؤتمر صحفي، إننا "نراجع قوانين حيازة السلاح وهذه القوانين يجب أن تتغير .. وسنبحث الاثنين القوانين الجدية لحيازة السلاح".

وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن جثامين الضحايا ستسلم لذويهم بدءا من اليوم، على أن تسلم جميعها لغاية الثلاثاء. 

ونوهت أرديرن بأن الإجراءات الأمنية حول المساجد في البلاد ستستمر.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، يوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش إلى 50 شخصا، مؤكدا اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق في مجزرة المسجدين.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المواطن الأسترالي برينتون تارانت الذي أوقف على ذمة التحقيق حتى الـ 5 أبريل، ومن المرجح أن يواجه تهما إضافية، حين يمثل أمام المحكمة مجددا، وفقا للشرطة.

المصدر: وكالات

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