شرطة نيوزيلندا: متهم واحد فقط في مجزرة المسجدين حتى الآن

أعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش إلى 50 شخصا، مؤكدا اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق في مجزرة المسجدين.

وأضاف بوش أن عدد المصابين أيضا بلغ 50 شخصا، 36 منهم لا يزالون في المستشفى، وحالة اثنين منهم حرجة، مشيرا إلى أن الشرطة نشرت لائحة بأسماء ضحايا الهجوم.

وأكد أن الحراسة الأمنية حول المساجد ستستمر حتى التأكد من انعدام أي تهديدات.

وتم توجيه تهمة القتل إلى المواطن الأسترالي برينتون تارانت الذي أوقف على ذمة التحقيف حتى الـ 5 أبريل، ومن المرجح أن يواجه تهما إضافية، عندما سيمثل أمام المحكمة مجددا، وفقا للشرطة.

Reuters

كما قال إن المتهم تارانت حصل على رخصة حمل السلاح في نيوزيلندا عام 2017.

وأكد بوش أن شخصين ألقت الشرطة القبض عليهما سابقا للاشتباه بتورطهما في الهجوم، لا علاقة لهما بحادث إطلاق النار هذا.

وصرح بوش يوم الجمعة بأن الهجوم ناجم عن فعل فردي.

المصدر: RT + وكالات