جاسيندا أرديرن.. وجه إنساني للسلطة أيام المحنة

زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مسجدا في العاصمة فيلينغتون اليوم الأحد، في خطوة عززت إعجاب الكثيرين داخل البلاد وخارجها بطريقة تعاملها مع مجزرة المسجدين.

وأشاد النيوزيلنديون بالسرعة التي اتخذت بها أرديرن موقفها الإنساني من المجزرة المروعة، عندما قالت في مؤتمر صحفي، إن نيوزيلندا بالنسبة للمهاجرين المقيمين فيها هي بيتهم، و"هم نحن".

وغداة المجزرة قامت أرديرن بزيارة لمركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش، مرتدية الحجاب تضامنا مع ذوي ضحايا المسجدين، وعبرت عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".

This is how a leader should respond to a tragedy

NZ Prime Minister, Jacinda Ardern, visiting the city of Christchurch and the Muslim community #ChristchurchMosqueAttack

pic.twitter.com/15mxtL1Qhb — Shahjhan Malik (@shahjhan_malikk) March 16, 2019

وحسب صحيفة محلية، فإنه "ليس هناك رد فعل رمزي أقوى على الإرهاب الذي تعرض له الأشخاص الذين قتلوا أثناء أداء الصلاة، من صور رئيسة الوزراء التي ترتدي الحجاب، ويرتسم الحزن على وجهها وهي تقف أمام الناس من المجتمع المسلم في كرايستشيرش".

This is the Prime Minister of #NewZealand. She is what leadership looks like.

Jacinda Ardern - wearing the Hijab and mourning with the Muslim community after the #Churchchrist massacre.

She is the opposite of Trump. pic.twitter.com/lBrXy1Auvc — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) March 17, 2019

وتعهدت أرديرن بأن الحكومة النيوزيلندية ستغطي تكاليف دفن الضحايا وستوفر الدعم المالي "لسنوات وليس لشهور" لأسر الضحايا بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين.

To Pres. Trump & PM May.



This symbolizes NZ PM Jacinda Ardern’s response to the the horrific #FarRight terrorist attacks in #Christchurch: empathy, compassion & humanity.



NZ will cover funeral costs & loss of income for years, regardless of immigration status.



Watch and learn. pic.twitter.com/4k8QxYMkFJ — Dorj – British queue-jumper in Europe (@dorje_m) March 17, 2019

وردا على سؤال عن رأيها في السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ الذي استغل مجزرة المسجدين لإلقاء اللوم على المهاجرين المسلمين والدين الإسلامي، وصفت أرديرن هذا الموقف بأنه "قمة العار".

وفي العام الماضي حظيت أرديرن باهتمام الجمهور والإعلام كونها وضعت طفلتها البكر وهي في أعلى منصب حكومي في البلاد.

Diego OPATOWSKI AFP

AFP MICHAEL BRADLEY

Don EMMERT AFP

المصدر: RT