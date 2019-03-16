استخراج وفك شفرة التسجيل الصوتي للطائرة الإثيوبية المنكوبة

تمكن الخبراء الذين يحققون في ظروف تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 MAX، من استخراج بيانات أحد مسجلي البيانات اللذين عثر عليهما في موقع الكارثة.

و جاء ذلك في بيان نشره مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني على صفحته في موقع تويتر، السبت.

وقال المكتب: "استخرجت بيانات مسجل (CVR) بنجاح من قبل BEA، ونقلت إلى فريق التحقيق الإثيوبي".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فقد أشار المكتب إلى أنه لم يطلع بعد على التسجيلات الصوتية، مضيفا أن "العمل الفني على فك ترميز مسجل البيانات الرقمية للرحلة (FDR) سيستمر حتى صباح الغد".

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من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية"، قوله إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة بعد الإقلاع قبل أن تبلغ عن مشكلات وتطلب الإذن بالارتفاع بشكل أسرع.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق أن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينغ 737 MAX طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر (6400 قدم فوق المطار) لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800 قدم بعدما بدأت في الانعطاف يمينا عائدة للمطار بسبب ما وصفه الطيار بمشكلة في التحكم.

وقبل وقت قليل من تلك المناورة، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا "عاجل عاجل" في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر غير العاجل. وقال المصدر إن صوت الطيار بدا عليه ذعر شديد.

المصدر: وكالات