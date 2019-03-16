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بوينغ تنوي إصدار برمجيات جديدة لطائراتها 737 MAX

أخبار العالم

بوينغ تنوي إصدار برمجيات جديدة لطائراتها 737 MAX
Sputnik
صورة ارشيفية لطائرة من طراز بوينغ 737
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تخطط شركة Boeing لإصدار برمجيات كمبيوترية جديدة لطائراتها 737 MAX التي تعرضت في الفترة الأخيرة لحوادث كان آخرها كارثة الطائرة الإثيوبية.

 ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن البرمجيات الجديدة يجب أن تظهر خلال 7-10 أيام.

وحتى الآن، لا يوجد دليل قاطع لدى شركة بوينغ يؤكد أن البرمجيات الكمبيوترية، كانت سبب الكارثتين الجويتين الأخيرتين لـBoeing 737 MAX، ولكن التشابه التام في مسار التحليق خلال الرحلتين قبل الكارثتين، يرجح أن تكون البرمجيات هي السبب.

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وفي 15 مارس تم العثور في مكان تحطم الطائرة الإثيوبية على أدلة مشابهة لتلك التي عثر عليها بعد تحطم الطائرة الإندونيسية من نفس النوع قبل ستة أشهر، تشير إلى سلوك الطائرتين المنكوبتين نفس المسار قبل تحطمهما، وإلى أن البرمجيات هي التي وضعت هذا المسار للطائرتين دون تدخل طاقميهما.

المصدر: وكالات

 

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