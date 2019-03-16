مطالب بالتحقيق في مظاهر تعاطف إسرائيليين مع سفاح المسجدين

شدد مركز حقوقي في إسرائيل على ضرورة فتح تحقيق حول مظاهر التعاطف في شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد مع سفاح المسجدين في نيوزيلندا.

ودعا مركز "مساواة" المعني بحقوق المواطنين العرب في إسرائيل المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت للإيعاز للشرطة بالشروع في مثل هذا التحقيق.

وأشار مدير المركز جعفر فرح إلى أنه لو تعاطف عرب مع جريمة كهذه لكانت الشرطة قد اعتقلتهم فورا بتعليمات من المستشار القانوني.

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وأكد المركز أن لديه أدلة موثقة بشأن إبداء إسرائيليين الدعم لمرتكب المجزرة إلى جانب القيام بتسجيل إعجاب (لايك) على موقع فيسبوك لتعبيرات تنطوي على الحقد وكراهية المسلمين.

المصدر: موقع "مكان" الإسرائيلي