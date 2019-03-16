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يهود نيوزيلندا يغلقون كنسهم تضامنا مع المسلمين

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يهود نيوزيلندا يغلقون كنسهم تضامنا مع المسلمين
AFP Anthony WALLACE
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قررت الجالية اليهودية بنيوزيلندا إغلاق معابدها اليوم السبت، وذلك لأول مرة في تاريخها، تضامنا مع الجالية المسلمة في البلاد في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وكتب رئيس الوكالة اليهودية في إسرائيل يتسحاق هرتسوغ عبر تويتر: "لأول مرة في التاريخ ستكون الكنس في نيوزيلندا مغلقة يوم السبت في أعقاب المذبحة المروعة بحق المسلمين في كرايست تشيرتش".

وأضاف أن "الوكالة اليهودية والمجلس اليهودي النيوزيلندي يقفان تضامنا مع العائلات الثكلى. إننا متحدون في محاربة الكراهية العنيفة والعنصرية".

وأشار المجلس اليهودي النيوزيلندي إلى أنه يشعر "بالاشمئزاز والحزن" جراء الهجمات، وقال ستيفن غودمان، رئيس المجلس في تصريحات صحفية: "نعرض مساعدتنا ودعمنا على الجالية المسلمة ونقف متحدين معها ضد ويلات الإرهاب والعنصرية، التي يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإبعادها عن نيوزيلندا".

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وحسب سلطات نيوزيلندا، فإن الهجوم الإرهابي الذي نفذه اليميني المتطرف الأسترالي برينتون تارانت على المصلين المسلمين، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة عشرات الآخرين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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