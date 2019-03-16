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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجّب تضامنا مع ذوي ضحايا المسجدين

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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجّب تضامنا مع ذوي ضحايا المسجدين
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
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ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

Marty MELVILLE / AFP

ووصلت أرديرن اليوم السبت إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.

OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP

وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".

OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP

وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.

المصدر: وكالات

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