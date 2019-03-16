رئيسة وزراء نيوزيلندا تتحجّب تضامنا مع ذوي ضحايا المسجدين
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
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ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.
Marty MELVILLE / AFP
ووصلت أرديرن اليوم السبت إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.
المصدر: وكالات
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