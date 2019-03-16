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نيوزيلندا.. تارانت لم يكن ينوي التوقف عند مذبحة المسجدين

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نيوزيلندا.. تارانت لم يكن ينوي التوقف عند مذبحة المسجدين
Marty MELVILLE / OFFICE OF PRIME MINITER NEW ZEALAND / AFP
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أن المتهم الرئيسي في هجوم المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، كان ينوي تنفيذ هجمات أخرى قبل القبض عليه.

وقالت للصحفيين: "الجاني كان رحالا وكان في حوزته سلاحان ناريان آخران في سيارته التي وصل بها إلى مكان الهجوم، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه".

وتابعت: "المتهم سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلندا وبقي فيها لفترات مختلفة، ولا يمكنني أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة"، وأشارت إلى أنه لم يكن على قوائم المراقبة لا في بلادها ولا في أستراليا.

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كما لفتت إلى أنه سيتم تعديل القوانين الخاصة بحيازة السلاح في البلاد، مشيرة إلى أن بين الضحايا رعايا باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.

وأمس، اقتحم المتطرف الأسترالي برينتون تارانت 28 عاما مسجدا في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية وقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: وكالات

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