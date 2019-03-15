رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتعديل القوانين الخاصة بالسلاح

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنه سيتم تعديل القوانين الخاصة بامتلاك السلاح في البلاد عقب الجهوم الإرهابي في مدينة كرايست تشيرتش الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الجمعة إن "المهاجم كان يمتلك رخصة للسلاح... وبوسعي أن أقول لكم شيئا واحدا الآن، إن قوانين السلاح في بلادنا ستتغير".

وأضافت أن "الناس يريدون التغيير وأنا متمسكة بذلك".

وذكرت أن 5 أسلحة استخدمت أثناء الهجوم، والمهاجم حصل على رخصته لامتلاك السلاح في عام 2017، وزار العديد من الدول.

وأكدت أن "استخباراتنا والشرطة تركز جهودها على متابعة التطرف بشتى أنواعه. ونظرا للمؤشرات العالمية للتطرف اليميني، فقد كثفت استخباراتنا التحقيقات في هذا المجال".

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وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الأشخاص الأربعة الذين اعتقلوا لم يكونوا تحت المراقبة في نيوزيلندا ولا في أستراليا. وأطلق سراح أحد الأربعة الأشخاص لأنه وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وكشفت أن منفذ الهجوم برينتون تارانت لم يكن من سكان مدينة كرايست تشيرتش، وكان يقيم في مدينة داندين جنوبي البلاد.

جدير بالذكر أن الأسترالي برينتون تارانت نفذ اليوم الجمعة هجوما على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، وأطلق النار على المصلين، فقتل 49 شخصا وأصاب العشرات.

يشار إلى أن الإرهابي شن هجومه بدوافع كراهيته للمسلمين.

المصدر: RT، وكالات