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تركيا وبلغاريا تحققان في زيارات سفاح نيوزيلندا لهما

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تركيا وبلغاريا تحققان في زيارات سفاح نيوزيلندا لهما
RT
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فتح ممثلو الادعاء في تركيا وبلغاريا اليوم الجمعة تحقيقات في زيارة السفاح الأسترالي برينتون تارانت منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا الذي راح ضحيته 49 شخصا، إلى البلدين

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المدعي العام البلغاري سوتير تساتساروف، قوله إن منفذ الهجوم الإرهابي وصل بلغاريا 9 وغادرها يوم 15 نوفمبر من العام الماضي بعدما زار مواقع أثرية، وقال إنه يدرس تاريخ دول البلقان.

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وأوضح المدعي العام أن التحقيق سيثبت ما إذا كان منفذ مجزرة نيوزيلندا قصد من زيارته السياحة أم كانت لديه أهداف أخرى.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي كبير تأكيده أن منفذ الهجوم زار تركيا، مشيرا إلى أن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.

 وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم المتطرف برينتون تارانت مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، وقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

المصدر: أ ف ب

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