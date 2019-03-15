بالصور والفيديو.. عتاد سفّاح مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا

تناقل روّاد موقع التواصل الاجتماعي صورا لأسلحة استخدمها منفذ الاعتداء على مسجد مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وتظهر الصور صندوق سيارة المهاجم وبه أسلحة أوتوماتيكية، كما ظهر المتهم في مقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذ مجزرته.

#BREAKING: Man allegedly involved in mass shooting in Christchurch, New Zealand live-streamed shooting rampage on Facebook; still frames are from video I obtained moments ago. pic.twitter.com/Uw7alIXsgr — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

#BREAKING: Police in New Zealand reviewing online posts purportedly written by Christchurch shooting suspect before massacre.



In video streamed to Facebook, suspect encourages viewers to subscribe to "PewDiePie," a popular YouTube personality. pic.twitter.com/Pisc4X1UH1 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

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وتشير البيانات الرسمية إلى أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وجرح العشرات فيما ترجح مصادر في الشرطة ارتفاع حصيلة الضحايا والإصابات.

المصدر: وكالات