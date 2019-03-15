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بالصور والفيديو.. عتاد سفّاح مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا

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بالصور والفيديو.. عتاد سفّاح مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا
Laurent FIEVET / TV New Zealand / AFP
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تناقل روّاد موقع التواصل الاجتماعي صورا لأسلحة استخدمها منفذ الاعتداء على مسجد مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وتظهر الصور صندوق سيارة المهاجم وبه أسلحة أوتوماتيكية، كما ظهر المتهم في مقطع فيديو مصور قبيل دخوله المسجد وتنفيذ مجزرته.

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وتشير البيانات الرسمية إلى أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا، وجرح العشرات فيما ترجح مصادر في الشرطة ارتفاع حصيلة الضحايا والإصابات.

المصدر: وكالات

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