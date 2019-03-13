القوات الأمريكية تقتل 5 جنود أفغان

أعلن مسؤولون، الأربعاء، أن إطلاق "نيران صديقة" بين قوات أمريكية وأفغانية أدت إلى طلب مساندة جوية ، تسببت بمقتل خمسة 5 أفغان.

ووقع الحادث يوم الأربعاء عندما تعرضت دورية أمريكية - أفغانية مشتركة لإطلاق نار قرب مركز للجيش الأفغاني خارج تارين كوت عاصمة ولاية أوروزغان، وفق ما قال متحدث باسم قوات حلف شمال الأطلسي في كابل لفرانس برس.

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ودفع الاشتباك بعناصر الدورية المشتركة إلى طلب مساندة جوية، فاستهدفت غارة أمريكية المركز العسكري الأفغاني ما أدى إلى مقتل 5 جنود وجرح 10 آخرين إصاباتهم بليغة، وفق ما صرح به نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان كريم كريمي.

وقال كريمي إن 17 جنديا أفغانيا كانوا في المركز حين وقع الحادث، وتمكن اثنان منهم فقط من النجاة دون إصابات.

وأضاف كريمي "أنه مع اقتراب الدورية الأمريكية من القاعدة ربما ظن الجنود الأفغان أن عناصر من طالبان يقتربون منهم".

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إنه "بسبب نقص التنسيق المناسب تعرض مركز للجيش الأفغاني لغارة"، مضيفة أن تحقيقا يجري بالحادث.

ولا تعد الأحداث المتعلقة بنيران صديقة أمرا نادرا في أفغانستان، وقد أدت إلى نوع من انعدام الثقة بين القوات المحلية والأجنبية.

وفي واحد من أسوأ هذه الأحداث قتل 16 شرطيا أفغانيا في يوليو 2017 عندما تم استهدافهم عن طريق الخطأ بغارات أمريكية في ولاية هلمند.

المصدر: أ ف ب