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خبير عسكري: المدمرات الأمريكية "تهديد حقيقي" لروسيا

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خبير عسكري: المدمرات الأمريكية
AFP WILLIAM MCCANN - US NAVY
أرشيف - مدمرة الصواريخ الأمريكية الموجهة من طراز Arleigh Burke
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قال الخبير العسكري الروسي، فلاديمير كوزين، إن المدمرات الأمريكية من طراز Arleigh Burke، المزودة بصواريخ مجنحة بحرية التمركز، تشكل "تهديدا حقيقيا" لروسيا.

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وأضاف في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "هذه المدمرات تحمل أسلحة صاروخية موجهة، بما في ذلك صواريخ اعتراضية، وصواريخ هجومية مجنحة، وصواريخ مخصصة لمكافحة الغواصات، وكذلك صواريخ مضادة للسفن".

وأشار كوزين، إلى أنه وفقا للبرنامج الحالي لتطوير الأسطول البحري الأمريكي، بحلول بداية الأربعينيات من القرن الجاري، سيمتلك هذا الأسطول، 84-96 مدمرة من هذا النوع.

وقال: "وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي".

ونوه الخبير، بأن السفن الحربية الأمريكية من طراز Arleigh Burke، هي نوع من مدمرات الجيل الرابع. وفي نطاق الخدمة القتالية منذ عام 1988.

وبين الحين والآخر، تقترب السفن الحربية الأمريكية الحاملة للصواريخ، من السواحل الروسية في البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، بهدف الاستطلاع والتجسس.

المصدر: نوفوستي

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