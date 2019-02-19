سفن حربية روسية تترصد مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطنية االتابع لوزارة الدفاع الروسية أن سفن حربية روسية ترصد تحركات المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" المزودة بصواريخ "توماهوك" بعد دخولها للبحر الأسود.

وجاء في بيان صدر عن المركز اليوم الثلاثاء: "في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو من يوم 19 فبراير للعام 2019 دخلت مدمرة "دونالد كوك" المزودة بسلاح صاروخي موجه والتابعة للبحرية الأمريكية إلى حوض البحر الأسود​​​. وتقوم القوات والوسائل المخصصة لأسطول البحر الأسود بتتبع المدمرة الأمريكية بشكل مستمر".

وأشار البيان إلى أن المراقبة المباشرة لتحركات المدمرة تتم بواسطة سفينتي الصواريخ "أوريخوفو- زويفو" والاستطلاع "إيفان خورس".

هذا، وقد أفاد المكتب الصحفي التابع للبحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" ستصل إلى ميناء أوديسا الأوكراني في الـ 25 من فبراير الجاري.

وسبق أن أعلن الأسطول السادس من البحرية الأمريكية اليوم عبر بيان نشر على صفحته الإلكترونية أن المدمرة "دونالد كوك" التابعة له توجهت إلى البحر الأسود، للمرة الثانية منذ بداية العام 2019.

وقال قائد المدمرة، ماثيو باول: "كل زياراتنا لمنطقة البحر الأسود تتيح لنا فرصة مميزة للتعاون مع شركائنا الإقليميين".

ومن المقرر أن تجري "دونالد كوك" تدريبات عسكرية مشتركة مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو وشركاء آخرين خلال رحلتها.

وأشار الأسطول السادس الأمريكي إلى أن آخر رحلة لـ "دونالد كوك" للبحر الأسود كانت في يناير 2019، حين زارت ميناء مدينة باطوم في جورجيا، وشاركت في تدريبات عسكرية مع سفينتين تابعتين لخفر السواحل الجورجي.

وأثار دخول المدمرة الأمريكية البحر الأسود قرب الحدود البحرية الروسية حينذاك استياء موسكو، وقال السيناتور أليكسي بوشكوف إن مناورات "دونالد كوك" لا صلة لها بضمان أمن المنطقة. فيما قال النائب في البرلمان الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، إن السلطات الأمريكية باتت "تتحدى حرص روسيا على السلام والهدوء"، مضيفا أن السياسة الأمريكية العدائية لن تدوم إلى ما لا نهاية.

تجدر الإشارة إلى المدمرة "دونالد كوك" تحمل على متنها ما بين 56 و96 صاروخا من نوع "توماهوك".

وبموجب اتفاقية "مونترو" التي تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود يحق للسفينة الحربية الأمريكية البقاء في المنطقة فترة لا تتجاوز 21 يوما.

المصدر: RT + وكالات



