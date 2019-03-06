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واشنطن تهدد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات بسبب فنزويلا

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واشنطن تهدد المؤسسات المالية الأجنبية بالعقوبات بسبب فنزويلا
Reuters LEAH MILLIS
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون
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حذرت الولايات المتحدة المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهددتها بفرض عقوبات عليها.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تود إبلاغ المؤسسات المالية الأجنبية بأنها ستواجه عقوبات في حال مساعدتها على التعاملات غير الشرعية التي يستفيد منها نيكولاس مادورو وحاشيته الفاسدة".

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وأضاف بولتون: "لن نسمح لمادورو بسرقة ثروات الشعب الفنزويلي".

وجدد بولتون التأكيد على دعم واشنطن للبرلمان الفنزويلي المعارض ومبادراته حول "الانتقال" (للسلطة)، وكذلك لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، واعترفت به واشنطن ودول عديدة.

المصدر: وكالات

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