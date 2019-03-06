واشنطن بصدد تشديد العقوبات على فنزويلا

بحث مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الثلاثاء، إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون في حديث لقناة Fox News Business: "لقد عدت للتو من اجتماع مجلس الأمن القومي. ويدرس المجلس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا لتشديد الضغط على الشؤون المالية لحكومة مادورو، وحرمان النظام من المال الذي يحتاج له للبقاء في السلطة".

وأضاف: "سنواصل جهودنا، وأوضح الرئيس ترامب أنه يريد انتقال السلطة بشكل سلمي لخوان غوايدو، وهذا ما يريده شعب فنزويلا".

وأمس الثلاثاء، مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية على فنزويلا التي تخضع لها كاراكاس منذ مارس 2015، وتشمل شخصيات رسمية رفيعة المستوى، وقياديين في الهيئات الأمنية والجيش والاستخبارات في فنزويلا.

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المصدر: نوفوستي