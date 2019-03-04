بولتون يحذر فنزويلا من التعرض لغوايدو

أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن ظهور أي عقبات يمكن أن تحول دون عودة رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو إلى بلاده، سيثير رد فعل أمريكي خطير.

وكتب بولتون على تويتر: "أي تهديد أو تصرف سلبي يمنع عودة غوايدو بشكل آمن، سيلاقي ردا حاسما من واشنطن والمجتمع الدولي".

Venezuelan Interim President Juan Guaido has announced his planned return to Venezuela. Any threats or acts against his safe return will be met with a strong and significant response from the United States and the international community. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 4 марта 2019 г.

وأعلن غوايدو من الإكوادور التي يزورها أنه يعتزم يومي الاثنين والثلاثاء تنظيم مظاهرات جماهيرية جديدة في فنزويلا ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

إقرأ المزيد

وأكدت سلطات فنزويلا من جهتها أنها ستلاحق غوايدو قانونيا فور عودته إلى البلاد، لكنه انتهك الحظر وسافر إلى كولومبيا لحضور قمة وزراء خارجية دول مجموعة ليما في 25 فبراير.

وفي وقت سابق قال غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إنه يعتزم العودة من الإكوادور إلى الوطن.

المصدر: إنترفاكس