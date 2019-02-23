بولتون يلغي زيارته إلى كوريا الجنوبية على خلفية الأزمة الفنزويلية

ألغى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، سفره إلى كوريا الجنوبية، قبل اجتماع القمة، الذي من المؤمل أن يعقد هذا الأسبوع في هانوي بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي.

وقال المتحدث باسم مستشار الأمن القومي، جاريت ماركيز، إن بولتون قرر البقاء في واشنطن للتركيز على الأحداث الجارية في فنزويلا، حيث يواجه الجيش الفنزويلي تحديا محوريا بشأن ما إذا كان سيسمح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية الأمريكية التي تريد واشنطن إدخالها عنوة إلى فنزويلا بالرغم من قرار الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها لأنه يرى فيها "استعراضا رخيصا" يستهدف تقويض حكومته.

وتشهد الأوضاع في فنزويلا توترا حادا خاصة عقب إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وإعلان الولايات وبعض الدول الأخرى اعترافها به بديلا عن الرئيس الشرعي المنتخب مادورو.

هذا وذكرت وسائل إعلام أمس الجمعة أن جنودا فنزويليين فتحوا النار وقتلوا امرأة وأصابوا عددا آخر قرب الحدود مع البرازيل، وذلك في أول حادث يتصل بمساعي المعارضة والداعمين لها إدخال مساعدات إلى فنزويلا دون موافقة الرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز