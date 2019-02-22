بولتون يهدد بـ"محاسبة" عسكريي فنزويلا

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون العسكريين في فنزويلا من عرقلة حملة المساعدات الإنسانية التي تعتزم واشنطن إيصالها للبلاد بدءا من غد الجمعة، وهددهم بالملاحقة.

وغرد بولتون اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر": "جددت كولومبيا أمس دعوة وجهتها مجموعة ليما للقوات المسلحة الفنزويلية بعدم عرقلة قنوات توصيل المساعدات الإنسانية. إن أولئك الذين يطيعون أوامر مادورو القاضية باستخدام العنف سيتحملون المسؤولية".

Yesterday, Colombia reiterated the Lima Group’s call to the Venezuelan Armed Forces not to block humanitarian channels. Those who follow Maduro’s orders of violence will be held accountable. https://t.co/1RFulmnvXC — John Bolton (@AmbJohnBolton) 22 февраля 2019 г.



وتخطط الولايات المتحدة لنقل دفعة من مساعداتها الإنسانية لفنزويلا يوم غد الجمعة، فيما أعلنت السلطات في كاراكاس أنها لن تقبل تلك الحمولات التي لم توافق على توصيلها وأغلقت الحدود البحرية مع 3 جزر تابعة لهولندا في البحر الكاريبي، إحداها جزيرة كوراساو، بعدما وافقت سلطات الجزيرة على تخزين الحمولات الأمريكية على أراضيها.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصب نفسه قبل شهر رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد بأن المساعدات سيتم إدخالها في البلاد "برا وجوا وبحرا"، رغم معارضة الحكومة.

المصدر: RT