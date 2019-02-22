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غوايدو مخاطبا العسكريين في فنزويلا: عليكم أن تحسموا ولاءكم

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غوايدو مخاطبا العسكريين في فنزويلا: عليكم أن تحسموا ولاءكم
Reuters
زعيم المعارضة الفنزويلية المدعومة من واشنطن، خوان غوايدو
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حث زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، العسكريين في بلاده على اتخاذ القرار بشأن ولائهم واختيارهم بين معسكري الرئيس نيكولاس مادورو أو المعارضة.

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ونشر غوايدو تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "نداء إلى جميع العسكريين: في هذه اللحظة الحاسمة عليكم أن تختاروا، اليوم والغد، كيف ستبقون في الذاكرة. حان الوقت الآن لتحديد الجانب الذي تنتمون إليه. لقد أدركنا من يقف حقا إلى جانب الشعب.. سيكون بإمكانكم إظهار موقفكم غدا".

ودعا غوايدو إلى توقيف قياديين اثنين، في الجيش الفنزويلي، وتسليمهما للمعارضة، أحدهما خيسوس أوليفيروس، والثاني ألبيرتو بيرموديس، اللذين اتهمهما بقتل رجلين من شعب "بيمون" الذي يقطن المنطقة الحدودية بين فنزويلا والبرازيل ويدعم توصيل المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر أراضي البرازيل.

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ويأتي نداء غوايدو على خلفية سقوط أول ضحايا "حرب المساعدات الإنسانية" التي أججتها المعارضة بدعم من واشنطن، حيث قتل اليوم اثنان من السكان المحليين على الحدود الفنزويلية البرازيلية برصاص الجيش. وأكد نائب فنزويلي معارض أن سكان تلك المنطقة الحدودية يحتجزون جنرالا، في حين أكد التجمع السكاني المحلي توقيف 3 عسكريين فنزويليين، دون الكشف عن أسمائهم.

المصدر: RT




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