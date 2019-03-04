لافروف: تصريحات بولتون إهانة لأمريكا اللاتينية برمتها

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح مستشار الرئيس جون بولتون عن إمكانية تطبيق "مبدأ مونرو" على فنزويلا، يمثل إهانة لأمريكا اللاتينية بأسرها.

وخلال مؤتمر صحفي في الدوحة اليوم الاثنين، قال لافروف: "بعد قيام هيئة الأمم المتحدة عام 1945، يخضع القانون الدولي لأحكام ميثاق هذه المنظمة الدولية الأكثر شمولا وشرعية، فيما تعتبر نظرية وممارسة سياسة "الحدائق الخلفية" أمرا مهينا".

وتابع: "الرد على تصريح بولتون الوقح يقع على عاتق دول المنطقة، لأنه ذكر إمكانية تطبيق "مبدأ مونرو" على فنزويلا، ليهين بذلك أمريكا اللاتينية كلها".

وقال بولتون في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستند في سياستها الخارجية إلى "مبدأ مونرو"، وهي فكرة بلورها الرئيس الخامس للولايات المتحدة جيمس مونرو عام 1823، وتنص على تقاسم مناطق النفوذ في العالم بين واشنطن وأوروبا بطريقة تجعل عمليا نصف الكرة الغربية منطقة نفوذ أمريكية حصرية.

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وأعلن بولتون أن واشنطن تعمل على تشكيل "أوسع تحالف ممكن" للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما حذر من مغبة منع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو من العودة إلى فنزويلا اليوم الاثنين بعد جولته إقليمية، متوعدا بأن "أي تهديدات أو تصرفات تستهدف عودته الآمنة، ستواجه برد حازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

المصدر: وكالات