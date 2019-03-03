"روسكوسموس" تهنئ "ناسا" على نجاحها في أول التحام لـ"كرو دراغون" بمحطة الفضاء الدولية

هنأت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وكالة "ناسا" الأمريكية بنجاح أول التحام آلي لمركبة الفضاء "كرو دراغون" بمحطة الفضائية الدولية، التي لم تلتحم بها قبل سوى المركبات الروسية.

وكتبت الوكالة الروسية في بيان عممته الأحد: "روسكوسموس" تهنئ الزملاء في "ناسا" على نجاح اختبار التحام سفينة الفضاء الجديدة، وتشدد على أن سلامة الطيران يجب أن تبقى بلا غبار عليها".

وأشارت إلى أنها ترحب بتطوير العلاقات المتبادلة في مجال استكشاف الفضاء، معربة عن ثقتها في تطوير التعاون مستقبلا.

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ونفذت وكالة الفضاء الأمريكية أول إطلاق تجريبي غير مأهول لـ"كرو دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية السبت 2 مارس الجاري في الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش من قاعدة "كيب كامافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا.

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد كشفت لأول مرة عن مركبة "كرو دراغون" المأهولة في مايو 2014، ثم تم توقيع اتفاق لتصنيع المركبة مع "ناسا" بقيمة 2.6 مليار دولار، مع العلم أن "كرو دراغون" عبارة عن نموذج مطور لشاحنة "دراغون" الفضائية من صنع شركة "سبيس إكس".

المصدر: "تاس"