إجراءات أمان خاصة ترافق التحام "دراغون" بالمحطة الدولية

بحث ممثلون عن "ناسا" ومؤسسة "روس كوسموس" الروسية المشكلات التي قد تظهر عند التحام مركبة "Crew Dragon" غير المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية.

وتوصل الجانبان إلى وجهة نظر مشتركة بشأن اتخاذ إجراءات أمان إضافية وقت التحام المركبة الأمريكية الجديدة بالمحطة.

وقال نائب مدير برنامج المحطة الفضائية الدولية في "ناسا"، جويل مونلبانو، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس 28 فبراير الماضي، في مركز جون كينيدي الفضائي إن الجانبين الروسي والأمريكي بحثا القلق الروسي من احتمال عدم تشغيل برمجة مركبة "Crew Dragon" الفضائية الأمريكية الجديدة في إحدى مراحل اقترابها من المحطة والتحامها معها، ما يمكن أن يشكل خطورة على أفراد طاقم المحطة. وأضاف أن الجانبين قررا اتخاذ احتياطات أمان إضافية، من شأنها الحيلولة دون حدوث أي مشكلات أثناء التحام المركبة الأمريكية بـالمحطة الفضائية الدولية.

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يذكر أن "ناسا" تعتزم إطلاق مركبة "Crew Dragon" غير المأهولة التي ستستخدم مستقبلا كمركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 2 مارس الجاري.

وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد كشفت لأول مرة عن مركبة "Crew Dragon" المأهولة، في مايو عام 2014، ثم تم توقيع اتفاقية تصنيع المركبة مع "ناسا" بمبلغ 2.6 مليار دولار، مع العلم أن "Crew Dragon" عبارة عن نموذج مطور لشاحنة "دراغون" الفضائية من تصنيع شركة "سبيس إكس".

المصدر: تاس