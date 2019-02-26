تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية

أعلن متحدث رسمي باسم المعهد العلمي لمؤسسة "روس كوسموس" عن تعديل ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية استعدادا لالتحام المركبة المأهولة "سويوز إم إس-12".

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وقال المتحدث في تصريح لوكالة نوفوستي: "تم تعديل ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية باستخدام محركات المركبة (بروغريس إم إس-10) التي زادت متوسط ارتفاع مدار المحطة 1.6 كلم، خلال 451.2 ثانية، أي أصبح متوسط ارتفاع مدار المحطة الفضائية الدولية بعد هذا التعديل 408.5 كلم".

وجاء هذا التعديل لتسهيل التحام المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس -12" التي ستنطلق إلى الفضاء، في 14 مارس المقبل، وعلى متنها رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكيان نيك هيغ وكريستينا كوك.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة "سويوز إم إس-12" بالمحطة الفضائية الدولية بعد مضي ست ساعات فقط على إطلاقها.

المصدر: نوفوستي