بومبيو يأمل في مواصله الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله في مواصله الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ويأتي تصريح بومبيو في أعقاب قمة هانوي التي جمعت ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ أوآخر الشهر الماضي.

وكان بومبيو قد قال الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال زيارة قصيرة أعقبت قمة بلاده مع كوريا الشمالية انتهت دون التوصل لاتفاق، قال إن "الجانبين اتفقا على أنه يجب إجراء المزيد من المحادثات. آمل أن نتمكن من مواصلة الحوار".

كما أشار الوزير بومبيو إلى أن بلاده ونظيرتها الكورية الشمالية "لم تصلا تماما في القمة إلى الحد الذي كنا نأمله"، مضيفا أن الجانبين مع ذلك "حققا بعض التقدم" في القمة التي استمرت يومين في هانوي.

واختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمتهما الثانية التي عقدت يومي 27 و28 في فبراير الماضي في فيتنام، دون التوصل لاتفاق لنزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب للصحفيين في أعقاب القمة إن كوريا الشمالية أرادت أن يتم رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد مقابل نزع السلاح النووي، ولكنه لم يقبل بذلك.

فيما أكد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يانغ هوو، أن بيونغ يانغ لم تطالب في القمة بإلغاء جميع العقوبات، بل اقترحت فقط رفع تلك العقوبات التي تضر بشكل مباشر بالاقتصاد المدني، وهو ما يخالف قول ترامب.

المصدر: وكالات