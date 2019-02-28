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ترامب: سنواصل التفاوض مع كوريا الشمالية

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ترامب: سنواصل التفاوض مع كوريا الشمالية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأكد لهما أنه سيواصل مباحثاته مع بيونغ يانغ.

وأطلع الرئيس الأمريكي مون وآبي على مضمون مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة هانوي، مشددا على أن واشنطن ستواصل المفاوضات مع السلطات في كوريا الشمالية، حسب المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز.

وانتهت القمة الثانية بين ترامب وكيم أمس الأربعاء قبل الموعد المحدد بساعتين، دون توقيع الطرفين على بيان مشترك يفسر معنى مسطلح "نزع السلاح النووي" بالنسبة لكوريا الشمالية ويحدد شرطا له، كما كان متوقعا.

وقال الرئيس الأمريكي أمس إنه لا يريد الإسراع في المفاوضات حول نزع النووي من كوريا الشمالية، لأن فريقه يسعى إلى التوصل لـ"اتفاقات ثابتة"، مؤكدا أنه يسير في الطريق الصحيح. 

المصدر: تاس



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