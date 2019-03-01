 
مباشر
عاجل
رويترز: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

أكبر حزب معارض يطالب بالتحقيق مع ترودو بفضيحة فساد تتعلق بليبيا

أخبار العالم

أكبر حزب معارض يطالب بالتحقيق مع ترودو بفضيحة فساد تتعلق بليبيا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lizt

طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا من الشرطة الفدرالية في البلاد إجراء تحقيق حول رئيس الوزراء جاستن ترودو والمقربين منه بعد تصريحات ضده أدلت بها وزيرة سابقة للعدل.

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
ترودو يرفض الاستقالة رغم اتهام حكومته بالضغط على القضاء

وقال زعيم الحزب المحافظ أندرو شير في رسالة وجهها الخميس إلى المفوضة بريندا لوكي التي تترأس الدرك الملكي في كندا (الشرطة الفدرالية)، إنه "يحق للكنديين التخوف من مخالفة ارتكبها رأس هرم السلطة في الدولة الكندية".

وأضاف أندرو أن"القضية تبدو مخالفة فاضحة لقانون العقوبات، تستحق أن يجري الدرك الملكي تحقيقا عادلا وشاملا في كل عمل جنائي ورد فيها".

من جهتها قالت الشرطة الفدرالية الكندية، "نؤكد أننا تسلمنا الرسالة .. ونقوم بدراستها".

واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون ريبولد التي قدمت استقالتها مؤخرا، ترودو والدائرة القريبة منه بممارسة ضغوط "غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق ودي مع إس إن سي-لافالان" وتجنيب هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة التعرض إلى المحاكمة، وتخضع هذه المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد واسعة مرتبطة بليبيا.

وأكدت الوزيرة السابقة رايبولد، أمام أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب أنها واجهت "تهديدات مبطنة" تدعوها إلى تنفيذ توصيات مكتب رئيس الوزراء، مؤكدا رفضه المطلق "لاستنتاجات السيدة ويسلون ريبولد".

من جهته أكد ترودو الخميس أنه والدائرة المقربة منه "تصرفوا بشكل لائق ومهني دائما" عندما ناقشوا ملف المجموعة الكندية مع وزيرة العدل السابقة.

وكان لاتفاق ودّي جرى بين "إس إن سي-لافالان" والقضاء يسمح لهذه المجموعة العملاقة للأشغال العامة التي توظف خمسين ألف شخص في العالم بينهم تسعة آلاف في كندا، بالإفلات من حكم قد يؤثر على مستقبلها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..الجزائر تنتفض.. هل هو يوم الحسم النهائي؟