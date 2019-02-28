غوايدو: سأعود إلى فنزويلا رغم التهديدات

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا على الرغم التهديدات بسجنه في بلاده.

وقال غوايدو خلال زيارته للبرازيل، اليوم الخميس إن نظام الرئيس نيكولاس مادورو "ضعيف ويفتقد إلى الدعم داخل فنزويلا والاعتراف الدولي".

ودعا غوايدو في أعقاب لقائه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى تشديد العقوبات ضد الحكومة الفنزويلية "حتى لا يتم سرقة كل شيء فيها"، حسب قوله.

وتحدث زعيم المعارضة الفنزويلية كذلك عن تلقيه هو وعائلته تهديدات، بما في ذلك بالسجن.

من جانبه، قال الرئيس بولسونارو إن غوايدو يمثل الأمل في "فنزويلا حرة وديمقراطية ومزدهرة".

بالإضافة إلى ذلك التقى غوايدو في البرازيل دبلوماسيين من نحو 20 دولة أوروبية. وكتب بهذا الخصوص في تغريدة على "تويتر": "نواصل تعزيز العلاقات مع الدول التي اعترفت بجهودنا لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا وإجراء انتخابات حرة".

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وفي سياق متصل أعلن رئيس باراغواي ماريو عبدو بنيتيز أن غوايدو سيزور بلاده يوم الجمعة.

يذكر أن زعيم المعارضة الفنزويلية بدأ منذ حوالي أسبوع جولة في الدول الحليفة له في المنطقة، بدأها بكولومبيا الدولة ثم البرازيل، وذلك رغم منعه من السفر بقرار من المحكمة العليا الموالية لمادورو.

وأعلنت السلطات الفنزويلية أن غوايدو قد يواجه عقوبة السجن بسبب عدم التزامه بحظر السفر.

المصدر: رويترز