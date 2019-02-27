غوايدو يزور البرازيل غدا الخميس

أعلنت المعارضة الفنزويلية أن زعيمها خوان غوايدو الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، سيقوم بزيارة للعاصمة البرازيلية برازيليا غدا الخميس.

وأكدت ممثلة المعارضة الفنزويلية لدى البرازيل، ماريا تيريزا بيلاندريا، اليوم الأربعاء، أن غوايدو سيلتقي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والمسؤولين الحكوميين في البلاد.

وكانت صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية قد أفادت في وقت سابق بأن غوايدو سيقوم بجولة في دول أمريكا اللاتينية لبحث الأزمة الفنزويلية مع قادة الدول.

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وكان غوايدو قد توجه يوم 22 فبراير الجاري إلى كولومبيا، حيث شارك في اجتماع دول مجموعة ليما، التي اعترفت غالبيتها به "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، والتقى الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

ويعتزم غوايدو العودة إلى فنزويلا في أعقاب جولته في دول المنطقة، على الرغم من أن السلطات الفنزويلية أعلنت أنه قد يواجه ملاحقة جنائية بسبب عدم التزامه بحظر السفر المفروض عليه بقرار من المحكمة العليا الموالية للرئيس نيكولاس مادورو.

المصدر: رويترز