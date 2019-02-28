ترامب يجيب عن سؤال سبوتنيك والأمريكيون يتساءلون

أثارت إجابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سؤال لمراسلة وكالة سبوتنيك الروسية في هانوي تفاعلات واسعة بين الصحفيين الأمريكيين.

إقرأ المزيد

تمكنت مراسلة وكالة سبوتنيك من توجيه سؤال إلى ترامب، أثناء المؤتمر الصحفي صباح اليوم، حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد طرح للمناقشة قضية التفتيش على الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، أثناء قمته مع كيم جونغ أون.

قال ترامب أنه لم يسمع جيدا، فأعادت المراسلة التعريف بنفسها وبالوكالة التي تعمل بها والسؤال، فأجاب الرئيس الأمريكي بأنه سوف يكون بإمكان الولايات المتحدة متابعة تفتيش المنشآت النووية الكورية الشمالية بسهولة وفعالية.

Russian propaganda outlet Sputnik just asked Trump a question. Here’s some background on their operations in the states. https://t.co/JzcNvi2H19 — Hunter Walker (@hunterw) February 28, 2019

كرد فعل على منح المراسلة من سبوتنيك حق السؤال قال مراسل "ياهو نيوز" لدى البيت الأبيض، الصحفي هانتر والكر: "آلة الدعاية الروسية سبوتنيك سألت دونالد ترامب سؤالا لتوها"

Trump manages to take a question from Russian propaganda outfit Sputnik. Naturally. — Simon Marks (@SimonMarksFSN) February 28, 2019

كما علق رئيس وكبير مراسلي فيتشر ستوري نيوز، سايمون ماركس بقوله: "يستطيع ترامب أن يتلقى سؤالا من وكالة الدعاية الروسية سبوتنيك، طبيعة الأشياء"

من جانبها علقت رئيسة تحرير قناة RT والوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، مرغريتا سيمونيان في حسابها على فيسبوك:

لا زال الصحفيون الأمريكيون يمزقون تويتر في غضب عارم بسبب أن الرئيس الأمريكي أجاب عن صحفي وكالة سبوتنيك الروسية في هانوي. أصدقائي، لا داعي للقلق.. عليكم فقط بالتعوّد على ذلك.

المصدر: سبوتنيك+فيسبوك