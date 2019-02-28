نقاط الخلاف والالتقاء بين ترامب وكيم في قمة هانوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التوصل لأي اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة هانوي في فيتنام اليوم الخميس لأسباب عدة.

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وأشار ترامب في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مباحثاته مع كيم التي انتهت قبل موعدها، إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم اتفاق الطرفين على جملة من النقاط.

- كوريا الشمالية طالبت برفع العقوبات كاملة ولم نقبل بذلك... لا نستطيع فعل ذلك... كان يتعين علينا أن ننسحب.

- كيم كان مستعدا لنزع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات كاملة وهذا غير مناسب الآن

-كيم يريد أن ينزع الأسلحة النووية لكن ليس من جميع المناطق

-الزعيم الكوري وعدني بأنه لن يجري أي تجارب صاروخية أو نووية

-لدينا برنامج خاص لتفتيش بعض المواقع في كوريا الشمالية

-سيتم التوصل إلى اتفاق مناسب حينما تتوفر الشروط اللازمة وعندها سترفع واشنطن العقوبات عن بيونغ يانغ

- أريد الإبقاء على العلاقة مع كيم مفتوحة ولدينا علاقة قوية

-لم نتفق على قمة ثالثة مع كيم

-اللقاء كان بناء لكنه لم يفض إلى اتفاق ملموس

-روسيا والصين كان لهما دور في المفاوضات

-بإمكاننا الاستفادة من مساعدة الصين في مفاوضاتنا مع بيونغ يانغ وهي تساهم كثيرا

المصدر: RT