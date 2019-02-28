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نقاط الخلاف والالتقاء بين ترامب وكيم في قمة هانوي

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نقاط الخلاف والالتقاء بين ترامب وكيم في قمة هانوي
Reuters
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التوصل لأي اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في قمة هانوي في فيتنام اليوم الخميس لأسباب عدة.

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وأشار ترامب في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء مباحثاته مع كيم التي انتهت قبل موعدها، إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم اتفاق الطرفين على جملة من النقاط.

- كوريا الشمالية طالبت برفع العقوبات كاملة ولم نقبل بذلك... لا نستطيع فعل ذلك... كان يتعين علينا أن ننسحب.

- كيم كان مستعدا لنزع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات كاملة وهذا غير مناسب الآن

-كيم يريد أن ينزع الأسلحة النووية لكن ليس من جميع المناطق

-الزعيم الكوري وعدني بأنه لن يجري أي تجارب صاروخية أو نووية

-لدينا برنامج خاص لتفتيش بعض المواقع في كوريا الشمالية

-سيتم التوصل إلى اتفاق مناسب حينما تتوفر الشروط اللازمة وعندها سترفع واشنطن العقوبات عن بيونغ يانغ

- أريد الإبقاء على العلاقة مع كيم مفتوحة ولدينا علاقة قوية 

-لم نتفق على قمة ثالثة مع كيم

-اللقاء كان بناء لكنه لم يفض إلى اتفاق ملموس

-روسيا والصين كان لهما دور في المفاوضات

-بإمكاننا الاستفادة من مساعدة الصين في مفاوضاتنا مع بيونغ يانغ وهي تساهم كثيرا

المصدر: RT

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