ترامب وكيم يخرجان بخفّي حنين من قمة هانوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التوصل إلى أي اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمتهما في فيتنام، مؤكدا أن علاقات البلدين لا تزال قوية وأن المفاوضات ستستمر.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في أعقاب قمة استمرت يومين في العاصمة الفيتنامية هانوي: "لم يتم التوصل لاتفاق... الزعيم كيم كان مستعدا لنزع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات بالكامل وهذا غير مناسب الآن".

وتابع ترامب أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مناسب حينما تتوفر الشروط اللازمة وعندها سترفع واشنطن العقوبات عن بيونغ يانغ.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن زعيم كوريا الشمالية يريد أن ينزع الأسلحة النووية من منطقتين لا أكثر وهذا غير مقبول بالنسبة للجانب الأمريكي، وأن واشنطن لديها برنامج خاص بشأن تفتيش بعض المواقع في كوريا الشمالية، مشيدا في الوقت ذاته بدور روسيا والصين في المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وأكد ترامب على أن العلاقة مع الزعيم كيم جونغ أون لا تزال قوية ويريد الحفاظ عليها وأضاف: "أريد تعميق العلاقات والحفاظ عليها... أريد الإبقاء على العلاقة مع كيم مفتوحة وهو وعدني بأنه لن يقوم بأي تجارب صاروخية أو نووية جديدة".

ولفت ترامب إلى أن الاجتماع كان بناءا "بالنسبة لكوريا الشمالية، افترقنا للتو... وأعتقد أن ذلك مثمر للغاية... الأجواء كانت ودية للغاية​​... وأنا على أمل في أن يستمر ذلك".

من جهته قال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال المؤتمر، إنه تم تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي إلا أن الزعيم كيم لم يكن مستعدا للقيام بما هو أكثر، وتابع: "لقد قمنا بخطوة كبيرة نحو ما اتفق عليه الزعيمان في سنغافورة، وحققنا تقدما حقيقيا.​​​.. إلا أننا مع الأسف لم نتوصل لشيء يمكن أن يكون ذا معنى للولايات المتحدة، أعتقد أن الزعيم كيم كان ينتظر منا القيام بذلك، ونحن طلبنا منه تقديم الأكثر، لكنه غير مستعد لذلك".

وأضاف بومبيو أن بلاده ستواصل مباحثاتها مع كوريا الشمالية على أمل إحراز التقدم وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

المصدر: RT

