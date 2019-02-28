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البيت الأبيض يعلن تعثّر مفاوضات كيم ترامب في هانوي

أخبار العالم العربي

البيت الأبيض يعلن تعثّر مفاوضات كيم ترامب في هانوي
Reuters
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أعلن البيت الأبيض عن عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام، رغم يومين من المفاوضات البناءة.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الزعيمين لم يتوصلا إلى اتفاق في نهاية يومين من الاجتماعات، لكنهما أجريا مناقشات بناءة حول نزع الأسلحة النووية من الشمال وعن اقتصاد كوريا الشمالية، ويتطلعان لعقد اجتماعات إضافية في المستقبل. 

وغادر الزعيمان ترامب وكيم مكان انعقاد قمتهما في هانوي قبل انتهائها بساعتين.

وفي وقت سابق، قالت ساندرز: "حدث تغيير في جدول قمة كيم ترامب في هانوي، والمباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها".

وأضافت: "كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك من الساعة 16:00 وحتى 14:00 بالتوقيت المحلي لهانوي"، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.

المصدر. وكالات

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